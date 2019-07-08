البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 271 مرشحا للهجرة السرية

هبة بريس ـ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية ،العاملة بالبحر الأبيض المتوسط، قدمت المساعدة ل 271 مرشحا للهجرة السرية، وذلك خلال نهاية الأسبوع الماضي (6 و7 يوليوز الجاري).

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة السرية، وأغلبهم من بلدان جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال، كانوا يواجهون صعوبات على متن عدة قوارب مطاطية تقليدية.

وأضاف المصدر أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين كان بعضهم في حالة صحية جد متدهورة، تلقوا الإسعافات الضرورية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم سالمين إلى الموانئ القريبة من أماكن الإنقاذ.

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