مكناس.. إحالة 5 أشخاص على القضاء بتهم المخدرات وارتكاب أفعال إجرامية

نُشر بتاريخ :  2019-07-08 - 17:52
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ع محياوي – هبة بريس

أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن مكناس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاثنين 8 يوليوز الجاري، خمسة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض ومسك واستهلاك المخدرات والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية.

وكانت ولاية أمن مكناس قد تفاعلت، بسرعة وجدية،مع شريط فيديو غنائي،تم نشره يوم فاتح يوليوز الجاري على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص يحرضون على ارتكاب الجرائم والعنف واستهلاك أقراص الهلوسة علاوة على التباهي بحيازة أسلحة بيضاء بحي “درب طباش” بنفس المدينة، وذلك بعد أن تم تصويره بالشارع العام بدون ترخيص من السلطات المختصة.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة على ضوء هذا الشريط من تشخيص هويات المشتبه فيهم وتوقيف خمسة منهم، في حين مكنت إجراءات التفتيش المنجزة على حجز كمية من مخدري الشيرا والكيف، وثلاثة هواتف نقالة استخدمت في عملية التصوير.

وقد تم الاحتفاظ بالقاصر الموقوف تحت تدبير المراقبة كما تم وضع المشتبه فيهم الراشدين رهن تدبير الحراسة النظرية قبل تقديمهم أمام العدالة، فيما لازال البحث متواصلا للكشف عن جميع ظروف وملابسات تسجيل وتصوير هذا الشريط.

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