رئيس “الكاف” يتجه إلى تعيين محامي للترافع عنه في قضية “فضيحة رادس”

هبة سبور – شفيق عنوري

يتجه الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى تعيين محامي باسمه، للترافع عنه في قضية رفض شهادته من طرف الترجي التونسي.

وكشفت مصادر صحفية أن رئيس “الكاف”، سينصب محاميا باسمه للترافع في قضية رفض شهادته من طرف الترجي، بالجلسة المرتقبة في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.

وكانت تقارير صحفية أخرى، قد أكدت أن الحكم بكاري غاساما ومندوب مباراة إياب نهائي دوري الأبطال، بين الترجي والوداد، لم يذكرا إطلاقا أن الفريق المغربي انسحب من اللقاء.

يشار إلى أن محكمة “الطاس” ستعلن عن قراره بخصوص الواقعة، آواخر شهر يوليوز الحالي.

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