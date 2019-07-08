بعد إصابتها ببكتريا مميتة… أول صورة للإعلامية المصرية ريهام سعيد

هبة بريس - وكالات

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد صورة لها، بعد أنباء خضوعها لعملية جراحية في وجهها، وإصابتها ببكتيريا مميتة في منطقة الوجه.

وبدت علامات المرض على وجه الإعلامية المصرية في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة “لأصحابي اللى عايزين يطمنوا أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موقعش، ومش هيقع، أرجو الدعاء”.

وكان مصدر مقرب من سعيد أوضح أنها وضعت على أجهزة داخل المستشفى لمدة أسبوعين، من أجل منع انتشار البكتيريا في الدم ووصولها إلى المخ، بحسب تقارير محلية.

وحذر الأطباء من أن البكتيريا قد تصل للمخ وتؤدي للوفاة إذا لم يتم مواجهتها مبكرا وبقوة، كما أنها قد تتسبب في مضاعفات بالوجه وتحديدا أسفل العينين.

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