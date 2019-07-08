فيديو يهز مواقع التواصل الاجتماعي .. زوج يعنف زوجته بوحشية و”الدرك” يرفض شكايتها

نُشر بتاريخ :  2019-07-08 - 15:58
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هبة بريس - الرباط

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو يوثق لتعرض سيدة لتعنيف “وحشي” من قبل زوجها.

وحسب الفيديو المذكور، فقد صرحت الزوجة المعتدى عليها، والقاطنة بجماعة المجاطية باقليم مديونة نواحي مدينة الدار البيضاء، أنها تعرضت للضرب بوحشية من قبل زوجها ، بسبب سؤالها له عن سبب تأخره ليلا.

وأضافت الزوجة، أن زوجها اعتدى عليها بوحشية، رافضا استفسارها حول سبب بقائه خارج المنزل لساعات طويلة، مشيرة الى أنها توجهت لمصالح الدرك الملكي التابعين لمقر سكناها لتحرير شكاية ضد زوجها، غير أن أفراد الدرك رفضوا ذلك.

وحسب ذات الفيديو، فقد تعرضت الزوجة لكدمات واصابات متفاوتة الخطورة على مستوى وجهها ورأسها، وباقي أجزاء جسمها.

هذا وفور انتشار الفيديو، طالب النشطاء المصالح المعنية بالتدخل في الواقعة، وعلى رأسها الأمن ووزارة الأسرة والتضامن والجمعيات الحقوقية، التي تتغنى بالدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف.

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2 تعليقان

  1. مهاجر

    في 17:40

    الله يطول في عمر الامن الوطني المغربي لو كانت في اروبا لتدخلو الشرطة و تطرده من المنزل كيف كان الحال ضال ام مضلوم

  2. Driss

    في 18:36

    لماذا رفض الدرک تسجیل الشکایة والاستماع الی المشتکیة وواجبهم هو حمایة المواطن هناک ما یشوب هذه القضیة ولا یمکن ان یرفض رجال الدرک الشکایة ربما هذه السیدة ترید الایقاع بهم ناسیة ان القانون الیوم هو غیر قانون البارحة .

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