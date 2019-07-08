محرز بعد ثلاثية غينيا: الطريق نحو كأس إفريقيا ما زال طويلا

هبة بريس - وكالات

تحلى محارب الصحراء رياض محرز، بتواضع النجوم الكبار، في حديثه مع شبكة قنوات (be IN) بعد مساهمته في وصول منتخب بلاده الجزائري للدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا، بتخطي منتخب غينيا بثلاثة أهداف دون رد على ملعب “الدفاع الجوي”.

وواصل أفضل لاعب في البريميرليغ عام 2016، سحره وإبداعه مع الخضر، بتسجيل هدف وصناعة آخر في ليلة الوصول للدور ربع النهائي، ليسجل هدفه الشخصي الثاني في البطولة، بجانب مكافأته بجائزة رجل المباراة، نظير لمساته الرائعة وتأثيره على نتيجة المباراة.

ورغم أن المنتخب الجزائري كان بإمكانه تحقيق الفوز بأكثر من ثلاثة أهداف، إلا أن محرز أشار إلى صعوبة المواجهة، مؤكدا أن رفاقه بذلوا قصارى جهدهم للحفاظ على تقدمهم بشباك نظيفة إطلاق صافرة نهاية المباراة، وذلك دون التقليل من المنافس.

في الوقت ذاته، رفض إطلاق التصريحات الرنانة، بعد تصدر منتخب الجزائر قائمة المرشحين للفوز بالبطولة، ليس فقط بعد خروج البلد المنظم مصر والجار المغرب، بل لعروضه القوية التي تتحدث عنه، فقط اكتفى محرز بالتأكيد أن المشوار نحو الكأس ما زال طويلا، كما نشاهد أدناه.

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري حقق أفضل بداية في تاريخ مشاركاته في “الكان” بتحقيق 4 انتصارات في أول 4 مباريات، دون أن تهتز شباكه ولو مرة واحدة، ويتبقى له تحقيق الفوز في مباراة أخرى، ليعادل إنجازه الفريد عام 1990، عندما نظم البطولة وتوج بلقبها بخمس انتصارات في 5 مباريات.

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