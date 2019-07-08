لاعب مصري سابق يطالب بإسناد اتحاد الكرة للجيش

هبة بريس - وكالات

أثار فاروق جعفر، لاعب المنتخب المصري السابق، جدلا واسعا، بدعوته لتولي الجيش المصري مسؤولية اتحاد الكرة، بعد هزيمة المنتخب المصري أمام منتخب جنوب أفريقيا وخروجه من بطولة الأمم الأفريقية.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات متلفزة، إنه لا بد من إسناد مهمة إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة، لأنها عنوان الانضباط والحزم.

وأضاف جعفر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسؤوليتي”، على قناة “صدى البلد”: “الدولة قدمت كل الإمكانيات للمنتخب، لكن في المقابل لم يفعل اللاعبون أو اتحاد الكرة أي شيء للدولة والجماهير”، متابعا: “كل واحد يفكر في نفسه، والتفكير الشخصي تغلب على التفكير لصالح البلد”.

وتابع جعفر: “عملت مع طلائع الجيش لمدة 7 سنوات، ولا يوجد أفضل من انضباط القوات المسلحة، ولا بد أن تمسك الكرة بيد من حديد”.

وانتقد جعفر اشتغال أعضاء اتحاد الكرة بالإعلام، مشيرا إلى أن غياب الحساب لأعضاء اتحاد الكرة بعد ما حدث في كأس العالم كان أحد أسباب خروج المنتخب من أمم أفريقيا.

وكان هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن استقالته، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، عقب خروج المنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا. كما تقدم نائباه سيف زاهر وأحمد شوبير بالاستقالة من منصبيهما، بالإضافة إلى الأعضاء أحمد مجاهد وحازم إمام.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0