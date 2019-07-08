حكيمي: علينا أن نتعلم من أخطائنا ونعود بشكل أقوى مستقبلا

هبة سبور – شفيق عنوري

أعرب الدولي المغربي أشرف حكيمي، حزنه الشديد لإقصاء المنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بركلات الترجيح أمام البنين.

وقال حكيمي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”حزين جدا لإقصائنا من بطولة كأس أمم إفريقيا”.

وتابع لاعب بروسيا دورتموند الألماني:”علينا أن نتعلم من أخطائنا ونعود بشكل أقوى في المستقبل”.

وشكر حكيمي الجماهير المغربية الوفية التي ساندت “أسود الأطلس” في البطولة بشكل مطلق.

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