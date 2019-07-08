استقالة أحد مؤسسي “العدالة والتنمية”

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام تركية، الاثنين، باستقالة ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان من حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد أيام من الحديث عن تأسيس حزب جديد يقوده باباجان مع الرئيس السابق عبد الله غل.

وفي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، نقلت مجلة شبيغل الألمانية عن أحد أعضاء حكومة الرئيس التركي قوله إن عصر رجب طيب أردوغان “انتهى بشكل واضح”، وأن البلاد تحتاج إلى بداية جديدة.

وتداولت الأوساط التركية، في الشهور الماضية، أنباء تفيد باستعداد باباجان، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ووزير الاقتصاد السابق، إلى جانب غل، لتشكيل حزب جديد.

ونقلت مجلة شبيغل عن كمال أوزتورك المدير السابق لوكالة الأناضول للأنباء، المملوكة للدولة، قوله إن باباجان التقى أردوغان لإبلاغه شخصيا بأن حزبه على وشك الانطلاق، وبأنه سيستقيل من حزب العدالة والتنمية.

وذكرت مصادر في أنقرة لمجلة شبيغل أن حزب باباجان قد يتم تأسيسه في شهر يوليو الجاري.

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