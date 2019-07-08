تطوان .. التحقيق مع بلجيكي بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة حية ومبالغ بالعملة الصعبة

هبة بريس

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان، الأحد، مواطنا من جنسية بلجيكية، يبلغ من العمر 59 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة سلاح ناري وذخيرة حية ومحاولة تهريب مبالغ مالية بالعملة الصعبة نحو الخارج.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني ونظيرتها بالجمارك كانت قد أوقفت المشتبه فيه بتاريخ 4 يوليوز الجاري، أثناء استعداده لمغادرة التراب الوطني على متن سيارة مرقمة بالخارج عبر معبر باب سبتة، حيث أسفرت عملية تفتيش سيارته عن ضبط سلاح ناري يحتوي على خمس رصاصات، فضلا عن مبلغ قدره 97.540 أورو و160 دينارا تونسيا غير مصرح بها لدى مصالح الجمارك.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بحيازته للسلاح الناري وللمبلغ المالي الذي ضبط بحوزته، قبل أن يتم تقديمه صباح أمس الأحد أمام العدالة.

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