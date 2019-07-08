استجواب الوزير السابق السعيد بركات في قضايا فساد

هبة بريس - وكالات

شرع المستشار المحقق بالمحكمة العليا في الجزائر، اليوم الاثنين، في استجواب وزير الزراعة والتضامن السابق السعيد بركات، بعد تنازله الطوعي عن الحصانة البرلمانية بصفته عضوًا بمجلس الأمة وهي الغرفة الثانية للبرلمان.

ويمثل بركات بتهم فساد تتعلق أساسًا، بجرائم وقعت خلال توليه شؤون وزارة التضامن الوطني وقضايا الأسرة والمرأة، وتتمثل في ”تزوير محررات رسمية وإدارية وسوء استغلال المنصب الحكومي وتبديد أموال عمومية وتحويل إعانات ومساعدات إنسانية عن غير وجهتها“.

وفي القضية ذاتها، تقرر أمس الأحد إيداع وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس سجن الحراش في العاصمة الجزائرية، لاتهامه بجرائم فساد وقعت أثناء توليه الوزارة التي راهن عليها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم، لشراء ما وصف بـ ”السلم الاجتماعي“ عبر تقديم إعانات حكومية للفقراء والمرضى، لكن اتضح أنها وقعت محل فساد مالي وسياسي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0