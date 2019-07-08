طهران: احتجاز بريطانيا للناقلة الإيرانية عمل “غير سليم”

هبة بريس - وكالات

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء، الاثنين، إن احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية، في الأسبوع الماضي، عمل من أعمال التهديد وغير سليم.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة، الخميس، لمحاولتها نقل نفط خام إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهو ما أغضب إيران، وقد يؤدي إلى تصاعد المواجهة بين طهران والغرب.

وقالت حكومة جبل طارق، الجمعة، إنها حصلت على إذن من المحكمة العليا لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يوما.

وهدد قائد بالحرس الثوري الإيراني في ذلك اليوم باحتجاز سفينة بريطانية رداعلى ذلك.

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