طعنة سكين تنهي حياة جندي بإقليم صفرو

ع محياوي – هبة بريس

لقي جندي سابق ” ع – ح ” مصرعه مساء اليوم الأحد 07 يوليوز الجاري، اثر تلقيه طعنة غادرة بواسطة السلاح الأبيض بمقهى” عين البيضا” بمدينة المنزل اقليم صفرو، من طرف شخصين من عائلة واحدة بسبب نزاع نشب بينهما.

وحسب مصادر “هبة بريس” فقد تم ايقاف الجناة من طرف الدرك الملكي بالمنزل في ظرف وجيز واقتيادهما الى سرية الدرك الملكي بذات المنطقة للاستماع اليهم في محضر قانوني حول المنسوب اليهم.

هذا وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث لمعرفة ظروف وملابسات الجريمة .

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