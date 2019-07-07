الامريكيات ينتزعن كأس العالم للمرة الثانية تواليا

نُشر بتاريخ :  2019-07-07 - 21:05
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هبة بريس - القسم الرياضي

احتفظ منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات بلقبه بطلا للعالم عقب تفوقه على نظيره الهولندي 2 -0 في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب غروباما في ليون، برسم الدورة الثامنة لكأس العالم في كرة القدم (فرنسا 2019).

وسجلت ميغان رابينو (د 61 من ضربة جزاء) وروز لافيل ( د69) هدفي الفريق الأمريكي الذي توج بلقبه الرابع في تاريخه بعد 1991 و1999 و2015، فيما فشلت الهولنديات في أول مباراة نهائية في ثاني مشاركة لهن في العرس العالمي.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي والخامسة منذ انطلاق مونديال السيدات التي يبلغ فيها منتخب الولايات المتحدة النهائي حيث حل وصيفا في دورة 2011.

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