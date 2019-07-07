الاموال المبعثرة بطنجة ..لصّ عمد الى رمي المبلغ بعد مطاردته

اس. بويعقوبي – هبة بريس

اثار فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي التقطته امرأة من شرفة عمارة بشارع المقاومة بطنجة علامات استفهام كبرى حيث يظهر الكثير من الأوراق في الشارع المتفرع عن “البوليبار”، والتي لا تعرف فئتها المالية، بينما عابرون يتسابقون لجمعها.

وحسب المعطيات المتوفرة فان لصا عمد الى سرقة محل تجاري والاستحواذ على مبلغ مالي مهم وبينما كان يهم بمغادرة الشارع اعترض سبيله شخص من ساكنة الحي ليعمد الى رمي المبلغ بالشارع العام .

والمثير أن جامعي الأموال كانوا خليطا من النساء والرجال، بينهم أصحاب سيارات فخمة، وأيضا نساء، من بينهم امرأة ترتدي ثوبا فاخرا معد لسهرة أو عرس.

واستمر الناس يجمعون الأوراق المالية إلى أن نفدت، قبل أن تظهر سيارة سوداء اللون كان صاحبها يتصرف بنرفزة في المكان، قبل أن يغادر بسرعة كبيرة.

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