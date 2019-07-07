استطلاع: فوز كبير للمحافظين في الانتخابات اليونانية

هبة بريس - وكالات

تصدر حزب “الديموقراطية الجديدة” اليوناني المحافظ نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد (السابع من تموز/ يوليو 2019) في مواجهة رئيس الوزراء اليساري اليكسيس تسيبراس وحزبه، على ما أظهرت استطلاعات الرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

وأظهر استطلاع مشترك أجرته محطات التلفزيون الرئيسية في اليونان تقدم حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ بأربعين في المائة من الأصوات على حزب سيريزا الذي لم يحصد سوى 28.5 في المائة من الأصوات.

وإذا تم تأكيد هذه النتائج، سيكون لدى حزب الديموقراطية الجديدة بقيادة كيرياكوس ميتسوتاكيس، خريج جامعة هارفارد والقريب من أوساط الأعمال، غالبية تصل إلى 167 نائبا من مقاعد البرلمان الـ300. وأظهرت الاستطلاعات أن حزب تسيبراس قد يحصل على 82 مقعدا حدا أقصى. وتبقى الأرقام النهائية رهنا بحصة الأحزاب الصغيرة من المقاعد.

وتحتاج هذه الأحزاب إلى الحصول على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات لدخول البرلمان. وتتنافس أحزاب عدة على دخول البرلمان بينها حزب “الحل اليوناني” وهو حزب قومي أسسه كرياكوس فيلوبولوس وحزب “ميرا 25” وهو حزب معارض للتقشف أسسه الخبير الاقتصادي ووزير المال اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس.وقد يصل 14 نائبا من حزب فاروفاكيس للبرلمان، بحسب استطلاعات الرأي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0