الاتحاد الاوربي يمنح المغرب طائرات بدون طيار ورادرات لمراقبة الهجرة السرية

هبة بريس – متابعة

قالت مصادر صحفية اسبانية ان الاتحاد الاوربي التزم بالمساهمة في تحسين قدرات المغرب على التحكم في تدفق المهاجرين السريين وذلك عن طريق منحه طائرات بدون طيار ورادارات لمراقبة حركة الهجرة السرية .

واضافت ذات المصادر ان الخطوة تهدف لمساعدة المغرب على التحكم في تدفق المهاجرين السريين على حدوده قد تمت ترجمتها بالفعل، حيث بدأ الاتحاد الاوروبي في شراء 750 مركبة، و15 طائرة وعشرات من الماسحات الضوئية وقارئات بصمات الأصابع، إضافة الى رادارات وغيرها من التجهيزات التقنية الاخرى.

وكشفت جريدة “الباييس ” التي اوردت الخبر، ان الاتحاد الاوروبي اعلن عن طلبات عروض ومناقصات بهذا الخصوص.

وكانت الجريدة ذاتها قد وردت في وقت سابق ان إسبانيا حددت حوالي 26 مليون أورو، لتزويد وزارة الداخلية المغربية بأسطول من المركبات لتعزيز سيطرة المغرب على حدوده مع أوربا، وذلك لاحتواء أزمة الهجرة غير الشرعية.

وتتضمن الشحنة سبع مجموعات من المركبات، تتكون من أربعة أنواع مختلفة من سيارات الدفع الرباعي، بما في ذلك سيارات الإسعاف، وأربعة أنواع مختلفة من الشاحنات الكبيرة، بما في ذلك الناقلات، ويتعلق الموضوع بالمساعدات، التي تعهدت بها الموفضية الأوربية للمغرب ومُحدد في 140 مليون أورو مقابل استمراره في بذل مزيد من الجهود لتعزيز حماية الحدود ضد الهجرة غير الشرعية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0