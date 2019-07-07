ضبط 24 طن من الزيتون الفاسد داخل معصرة باقليم قلعة السراغنة

ضاهر محمد: مراكش

تمكن رئيس سرية الدرك بسيدي ادريس وقائد قيادة وركي قبل قليل من زوال اليوم، من توقيف شاحنة من الحجم الكبير من نوع “ميتسيبيشي” محملة بكمية كبيرة من الزيتون الفاسد تقدر بحوالي 24 طنا اقتناها مالكها بحوالي 6000 درهم أي بثمن 20 سنتيما للكيلوغرام من مصدر لازال مجهولا وذلك بمدخل معصرة التعاونية المباركية لزيت الزيتون الحرة بواركي.

وتم إخبار النيابة العامة بالموضوع كما تم إخبار مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغدائية ومدير المركز الفلاحي 401 السبابطة وحضر الجميع بعين المكان في إطار لجنة مختلطة تشرف على الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد.

وحسب مصادر الجريدة تقرر إتلاف المحجوز من الزيتون الفاسد طبقا للقوانين المعمول بها، مع أخذ عينات من الزيت المقطر من الزيتون الفاسد(لوحظ تواجد ديدان بالعين المجردة ورائحة جد كريهة) لإخضاعه للتحليل الطبي والذي يرجح أن يحتوي على مواد مسممة بحكم كثرة الفطريات بالزيتون المحجوز وهو ما سيشكل حطرا على صحة المستهلك.

وأضافت مصادرنا أن المعصرة المعنية تشتغل في ظروف لا تراعي شروط الصحة والسلمة كما هو منصوص عليها في دفتر التحملات، حيث يرتقب اتخاذ قرار إداري زجري في حق المعصرة بناء على ما ذكر.

وقد تمكن رجال الدرك الملكي من توقيف أربعة أشخاص لهم علاقة بالموضوع ويتعلق الأمر بالمدعو (عم،مك) الذي ينحدر من جماعة الفرائطة وهو مالك الشحنة المحجوزة من الزيتون الفاسد، وشريكه المدعو (عز، ك) من بلدية تملالت وصاحب الشاحنة المنحدر من الرحامنة وأحد مكتري المعصرة ضمن شبكة يستغلون المعصرة في النشاط المحظور.

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