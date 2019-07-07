زوج يجهز على زوجته بدوار “تزران” ضواحي تاونات

نُشر بتاريخ :  2019-07-07 - 18:44
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هبة بريس – فاس

شهد دوار “تزران العليا” التابع ترابيا لجماعة الكيسان التابع اقليم تاونات جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة حسب ما اكدته مصادر محلية .

ووفق ذات المصادر فالواقعة بطلها زوج اجهز على زوجته بدم بارد، قبل ان يقرر الفرار من موقع الحادث الى وجهة مجهولة .

وفور اخطارها بالواقعة ، انتقلت عناصر الدرك لموقع الجريمة حيث تمت معاينة الجثة، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب ودواعي الحادث فيما ينتظر أن تصدر السلطات القضائية مذكرة بحث في حق الجاني الذي فر لوجهة مجهولة.

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تعليق واحد

  1. ولد لبلاد

    في 00:43

    هدا الجرم ما الفائدة من ارجاعه الى السجن انه حديت الخروج بعد أن قضى 18 سنة هدا السؤال أوجهه الى الجمعيات التي تنادي بالغاء عقبة الاعدام

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