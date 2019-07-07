تارودانت: شرطة أولاد تايمة تفك لغز سرقة فتاة داخل محل للبقالة

محمد ضباش ـ هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن التابعة لمفوضية الشرطة بأولاد تايمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 7 يوليوز الجاري من توقيف شخص عشريني ينحدر من حي الشنينات، وذلك بعد تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف من داخل محل لبيع المواد الغذائية الكائن بالحي الإداري بأولاد تايمة إقليم تارودانت، والتي كانت موضوع شريط فيديو تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية مع مقطع الفيديو الذي يظهر فيه المشتبه به وهو يلاحق إحدى السيدات قبل أن يقوم بسرقة حقيبتها اليدوية بالعنف، وذلك بعدما استنجدت هذه الأخيرة بصاحب محل لبيع المواد الغذائية بالحي الإداري، غير أن ذلك لم يمنع المشتبه به من سرقة حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على هاتف نقال ومبلغ مالي قدره 300 درهم ووثائق شخصية، قبل أن يمتطي دراجته النارية ويلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وأفادت بعض المصادر أن ظروف اعتقال المشتبه به جاءت بناء على التحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن تفاعلا مع شريط الفيديو، والتي مكنت من تحديد هوية المشتبه به قبل أن يتم توقيفه رفقة خليلته القاصر بالقرب من مقر سكناه بحي الشنينات، حيث أسفرت عملية المداهمة والتفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل المشتبه به عن حجز الدراجة النارية التي استعملها هذا الأخير في عملية السرقة، كما تم حجز حوالي 200 لتر من مسكر ماء الحياة معدة للبيع وعدد من البراميل والوسائل المستعملة في عملية التقطير ومجموعة من الأقنعة التي كان يستعملها هذا الأخير من أجل إخفاء هويته، بالإضافة إلى سلاح أبيض من الحجم الكبير وعدد من الأشياء المتحصلة من سرقات سابقة، كما تمكنت مصالح الأمن من توقيف أربعة أشخاص آخرين كانوا رفقة المشتبه به وذلك بعد ضبطهم متلبسين باستهلاك مسكر ماء الحياة.

وحسب ذات المصادر المطلعة فقد تبيّن من خلال البحث الذي باشرته مصالح الأمن مع المشتبه به أن هذا الأخير يبلغ من العمر 22 سنة ويعتبر من ذوي السوابق القضائية بشأن السرقة والاتجار في المخدرات وحبوب الهلوسة كما أنه متورط في ارتكاب مجموعة من السرقات.

هذا وبعد استكمال جميع الإجراءات المسطرية المتعلقة بهذه القضية، تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة المختصة لتقول فيهم كلمتها.

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