نقابة البيجيدي تطالب أمزازي بحل ملف الموظفين حاملي الشهادات

هبة بريس ـ الرباط

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء ” الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” التابع لحزب العدالة والتنمية، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكوين المهني، بالجلوس إلى طاولة الحوار، من أجل مناقشة ملف موظفي الوزارة، حاملي الشهادات، والذين يخوضون سلسلة من الاحتجاجات منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.

وأكدت الجامعة، في مراسلة مفتوحة لها إلى أمزازي، أن ملف موظفي الوزارة حاملي الشهادات « يعرف ركودا غير مسبوق، بسبب عدم استجابة الوزارة لمطلب الموظفين في عقد لقاء للتوصل إلى حلول لرفع الاحتقان ».

وناشدت الجامعة، في المراسة ذاتها، أمزازي بإنصاف هذه الفئة، وتمكينهم من الترقية وتغيير الإطار إسوة بزملائهم من الأفواج السالفة، وذلك من خلال تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، دون أدنى استثناء.

وعبرت الجامعة عن استغرابها لعدم تجاوب الوزارة مع هذه المطالب “العادلة والمشروعة “، في الوقت الذي يستفيد منه مجموعة من الموظفين بقطاعات أخرى طبقا لمقتضيات دستور 2011.

وطالبت الجامعة، في ختام بلاغها، بـ “الإسراع في تسوية وضعية هذه الفئة المتضررة من أجل إنجاح الدخول المدرسي المقبل وتجنيب للمنظومة مزيدا من الاحتقان”

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