افتتاح القمة الاستثنائية الـ 12 للاتحاد الإفريقي في نيامي بمشاركة المغرب

هبة بريس ـ الرباط

نطلقت اليوم الأحد في نيامي أشغال القمة الاستثنائية الـ 12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب.

ويقود وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة الوفد المغربي في أشغال هذه القمة المخصصة لإطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية

وتهدف منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 30 ماي الماضي بعد مصادقة 24 دولة عليها، إلى إنشاء سوق مشتركة للسلع والخدمات، مدعومة في ذلك بمبدء حرية حركة الأشخاص. ويمثل إحداث هذه المنطقة مشروعا محوريا ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0