البيجيدي: “صفقة القرن” تشكل تهديدا واضحا للحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني

هبة بريس ـ الرباط

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن قلقها الشديد إزاء التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة تلك المتعلقة بمحاولات بعض الأطراف الدولية تمرير ما عرف بـ”صفقة القرن” وما تشكله من تهديد واضح للحقوق التاريخية والشرعية للشعب الفلسطيني ومساس بالوضع القانوني للقدس، وما تتصف به من انحياز فج إلى رؤية ومصالح الكيان الصهيوني ومخالفة صريحة لمقتضيات القانون الدولي وقرارات المنتظم الأممي.

ونوهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغها الصادر عن اجتماعها، المنعقد أمس السبت 6 يوليوز 2019، ، بالسياسة الخارجية للمملكة المغربية التي يرعاها جلالة الملك، والتي تحرص على “النهوض بأمانة الدفاع عن حرمة المسجد الأقصى والقدس الشريف ودعم المقدسيين ومساندة كفاح الشعب الفلسطيني”.

وثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي كما عرضها رئيس الحكومة بالبرلمان، واعتبر أعضاؤها أن هذه المحطة فرصة مكنت من إبراز الجهود التي قامت بها الحكومة لمواصلة تنزيل الدستور وإنجاز البرنامج الحكومي والوفاء بالوعود المتضمنة فيه، واستكمال عدد من الأوراش الإصلاحية الهامة ومن ضمنها مواصلة تعزيز الجهوية المتقدمة وإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

ودعت أمانة المصباح، في بلاغها الصادر عن اجتماعها،الحكومة إلى مواصلة تعزيز دينامية الإصلاحات والحرص على التنزيل الجيد للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، المجالية والفئوية، مؤكدة على أهمية العمل على الاستجابة للمطالب الاجتماعية ومنها بالخصوص تلك التي تهم الفئات الهشة، وإعمال السياسات العمومية الكفيلة بتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

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