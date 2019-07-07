بوليف يشعل الفايسبوك بعد خروج المنتخب من الكان

هبة بريس ـ الرباط

علق نجيب لوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، على الإقصاء المخيب للمنتخب المغربي في كأس إفريقيا للأمم المقامة في مصر.

وقال بوليف في تدوينة له عقب اللقاء، الذي انتهى لصالح البنين، قائلا: “على هامش الهزيمة المذلة للمنتخب.. خليونا ساكتييين”.

تدوينة بوليف جرت عليه موجة تعليقات ساخرة، حيث واجهه متابعوه بالأسئلة وطلبوا منه ألا يسكت ويكشف عما فعله في ولايته الوزارية.

وخاطب عمر الشرقاوي، الأستاذ في العلوم السياسية، بوليف قائلا: “لا السي الوزير غير هضر، اش غادي تقول كاع تحت ملك الله، راه الهزيمة المذلة حقيقية هي وزارتك الفاشلة ويكفي أن أكثر من 3000 شخص سنويا يموتون بسبب حوادث السير. راه الهزيمة المذلة هي انقلاب الحافلات التي تقل سيدات عاملات بالضيعات. راه الهزيمة المذلة حقيقة أن نجد مثلك وزيرا”.

فيما علق خالد أشيبان عن حزب الأصالة والمعاصرة على كلام نجيب بوليف بالقول: “لا غير هضر نيت راك ساكت من 2011 .. غير دوي نيت وقول للمغاربة آش درتي ليهم من نهار طلعتي للبرلمان حتى وصلتي للوزارة بقال الله وقال الرسول … غير دوي نيت وهضر لينا على المشاريع العملاقة لي درتو لهاد لبلاد من نهار جيتي، والاوراش الكبرى لي فتحتو باش قاديتو حالتكم الاجتماعية ونفختو الحسابات البنكية…”.

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