توقيف عصابة متخصصة في السرقة باستعمال السلاح الأبيض بالجديدة

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، منتصف ليلة أمس السبت، من توقيف خمسة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 28 و36 سنة، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم، وهم جميعا من ذوي السوابق القضائية العديدة، على خلفية تورطهم في تعريض زوجين لسرقة مبالغ مالية، ومتعلقات شخصية مقرونة بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض، بشارع فرنسا بنفس المدينة، قبل أن يتم توقيفهم على الفور وبحوزتهم عدة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

وأضاف البلاغ، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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