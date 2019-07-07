بنعطية : في الحياة ،الأسد يبقى أسداً حتى عندما يصاب

هبة بريس ـ القسم الرياضي

أخرج المنتخب البنيني في أول مفاجآت الدور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا “مصر 2019” المنتخب الوطني المغربي المرشح منطقيا للعبور بالفوز عليه بركلات الترجيح (4-1) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1) الجمعة.

الهزيمة تحسر لها المهدي بنعطية، عميد المنتخب الوطني المغربي، وأوضح في تدوينة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، حيث قال انه يتفهم جيدا خيبة الأمل التي عاشها المشجعون المغاربة بخروج الأسود من المسابقة القارية، معترفا بأن جميع اللاعبين مروا أيضاً بأوقات عصيبة بعد هذا الإقصاء.

بنعطية أضاف: ” عشت هذا الإقصاء وأنا غير قادر على مساندة زملائي بعد الإصابة التي تعرضت لها، فعلا كان أسوء شعور في حياتي، وبالنسبة للعديد من اللاعبين من هذا الجيل ، كانت هذه هي الفرصة الأخيرة للفوز بكأس مع المغرب، لكن الحمد لله”.

و أشار إلى أنه وطيلة الـ 11 التي قضاها رفقة المنتخب، تعلم منها الكثير من الأمور، واستفاد من التجارب السابقة، مشددا على أنه كان دائما سعيدا بالدفاع عن ألوان المغرب، وسيبقى دائما يدافع عنها. وختم بنعطية تدوينته قائلا: ” في الحياة، الأسد يبقى أسداً حتى عندما يصاب”.

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