ألة حصاد تقتل فلاحا ضواحي أزيلال

هبة بريس ـ بني ملال

لقي فلاح يبلغ من العمر 39 سنة حتفه، بعدما التهمت ألة حصاد رجله و حولتها إلى أشلاء، السبت 06 يوليوز 2019 بدوار تسويتين التابع لجماعة آيت أمديس ضواحي أزيلال.

وقالت مصادر محلية إن الضحية “أ.ص” متزوج وأب لثلاثة أبناء، كان بصدد إدخال سبول القمح في الآلة قبل أن تلتهم رجله بطريقة مروعة، وتُصيِّرها أشلاء متناثرة.

وقد هرعت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية، حيث تم نقل جثة الفقيدإلى مستودع الأموات بمستشفى القرب بمدينة دمنات، فيما فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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