كان ياما CAN في 2019

عبد اللطيف مجدوب

كرة القدم المغربية في الميزان

سنقارب هذا الموضوع ؛ ليس من موقع الخبراء والمختصين ، ولا من باب ( إلى طاحت البقرة كيكتروا اجْناوا ) ؛ لكن من جوانب مباشرة حيوية وإحصائية ، دون أن نغفل عن ملاحظات ميدانية ؛ لها وقعها على أداء اللاعبين سواء كنخبة وطنية أو نادي من الأندية .

لقد تتبعت الجماهير المغربية ، وبحسرة عميقة ، أولا مباراة نادي الوداد البيضاوي أمام نادي فريق الترجي التونسي ، والأحداث الجسام التي تخللتها وتداعياتها التي لم تنته بعد ، وما آل إليه التحكيم الإفريقي . ثانيا أداء المنتخب الوطني ضمن المباريات التي خاضها برسم كأس إفريقيا للأمم CAN 2019 .

بعض المطبات التي استهدفت الفريق الوطني

تأتي على رأسها البرمجة الزمنية المغرضة المعتمدة من قبل اللجنة الإفريقية CAN ، فبرمجت توقيت المباريات التي خاضها المغرب في زمن الحر °32 فما فوق ، بينما لوحظ توقيت فريق مصر البلد المنظم أقل من °26 ، وهو ما خلف وقعا سيئا على أداء اللاعبين المغاربة ، وتسبب لهم في انخفاض عطائهم وتحركهم وتحكمهم في الكرة ، وضبط تمريراتهم .

وإذا اعتمدنا إحصائيات أداء الفريق الوطني كما رصدتها كاميرات قناة الباين سبورتز Bein sports أمكن القول ؛ ومن خلال ثلاث أو أربع مباريات التي نازل فيها المغرب خصومه الأفارقة ؛ أن امتلاكه للكرة وسط الميدان يصل أحيانا %67 ، لكن بدون جدوى . وفيما يلي أبرز الهفوات التي صاحبت أداء النخبة الوطنية :

* تمريرات عشوائية % 30 ؛

* عدم التحكم في الكرات الأرضية والرأسية بنسبة %70 ؛

* غياب خلق عمليات التهديف والتسجيل ؛

* التركيز فقط على اللعب الدفاعي ؛

* أنانية وسط لاعبين مشبعة بالغرور والاستخفاف بالخصم ؛

* التركيز في التمريرات على لاعب أو لاعبين مما أفقدهم الانسجام واللعب الجماعي ؛

* اصطدامات بين لاعبين مغربيين أو أكثر مما يشير إلى اللعب باندفاعية زائدة في غياب خطة وتاكتيك محكمتين ؛

انتقاء عشوائي لفريق اللاعبين

هناك لاعبون بأعمار متقدمة ، حتى وإن كانت تتوفر لهم خبرة على الصعيد الدولي والقاري ؛ فكان على الناخب الوطني انتقاء اللاعبين وفق دراسة معمقة تأخذ في الحسبان :

* الدفاع باستماتة عن القميص الوطني ؛

* اللعب الجماعي دون حضور أنانية ؛

* احترام تعليمات المدرب ؛

* التحلي بأخلاق رياضية مشرفة .

وأخيرا كم مبلغ فاتورة هذه النكسة الكروية ؟!

قد نتحدث عن المليارات .. من السنتيمات تم إهدارها في الكان CAN على مدى بضعة أيام بين مصاريف .. ومصاريف .. ومصاريف … ؛ لقاء حصد هذه الهزيمة النكراء التي اهتز لها الجميع واستنكرها بمن فيهم خصوم المغرب ! لكن يبقى التساؤل قائما إلى متى سيبقى المسؤولون والقيمون على شؤون الرياضة ، سيما وزارة الشباب والرياضة ، والجامعة المغربية لكرة القدم TRMF ، يكتفون ؛ عقب كل نكسة رياضية ؛ باجترار مرارة الهزيمة ، دون العمل على استثمارها في شكل عقد موائد مستديرة بحضور خبراء في الرياضة وأصحاب رأي لتدارس الأوضاع الرياضية المغربية وسبل القطع مع النكسات والإخفاقات التي لازمت أداءنا لمدة طويلة ، والتفكير الممنهج في البحث عن المدربين الأكفاء من داخل الوطن بدلا من استقدامهم من “الخارج” وبامتيازات خرافية ؟

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