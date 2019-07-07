كان ياما CAN في 2019

عبد اللطيف مجدوب
كرة القدم المغربية في الميزان
سنقارب هذا الموضوع ؛ ليس من موقع الخبراء والمختصين ، ولا من باب ( إلى طاحت البقرة كيكتروا اجْناوا ) ؛ لكن من جوانب مباشرة حيوية وإحصائية ، دون أن نغفل عن ملاحظات ميدانية ؛ لها وقعها على أداء اللاعبين سواء كنخبة وطنية أو نادي من الأندية .
لقد تتبعت الجماهير المغربية ، وبحسرة عميقة ، أولا مباراة نادي الوداد البيضاوي أمام نادي فريق الترجي التونسي ، والأحداث الجسام التي تخللتها وتداعياتها التي لم تنته بعد ، وما آل إليه التحكيم الإفريقي . ثانيا أداء المنتخب الوطني ضمن المباريات التي خاضها برسم كأس إفريقيا للأمم CAN 2019 .
بعض المطبات التي استهدفت الفريق الوطني
تأتي على رأسها البرمجة الزمنية المغرضة المعتمدة من قبل اللجنة الإفريقية CAN ، فبرمجت توقيت المباريات التي خاضها المغرب في زمن الحر °32 فما فوق ، بينما لوحظ توقيت فريق مصر البلد المنظم أقل من °26 ، وهو ما خلف وقعا سيئا على أداء اللاعبين المغاربة ، وتسبب لهم في انخفاض عطائهم وتحركهم وتحكمهم في الكرة ، وضبط تمريراتهم .
وإذا اعتمدنا إحصائيات أداء الفريق الوطني كما رصدتها كاميرات قناة الباين سبورتز Bein sports أمكن القول ؛ ومن خلال ثلاث أو أربع مباريات التي نازل فيها المغرب خصومه الأفارقة ؛ أن امتلاكه للكرة وسط الميدان يصل أحيانا %67 ، لكن بدون جدوى . وفيما يلي أبرز الهفوات التي صاحبت أداء النخبة الوطنية :
* تمريرات عشوائية % 30 ؛
* عدم التحكم في الكرات الأرضية والرأسية بنسبة %70 ؛
* غياب خلق عمليات التهديف والتسجيل ؛
* التركيز فقط على اللعب الدفاعي ؛
* أنانية وسط لاعبين مشبعة بالغرور والاستخفاف بالخصم ؛
* التركيز في التمريرات على لاعب أو لاعبين مما أفقدهم الانسجام واللعب الجماعي ؛
* اصطدامات بين لاعبين مغربيين أو أكثر مما يشير إلى اللعب باندفاعية زائدة في غياب خطة وتاكتيك محكمتين ؛
انتقاء عشوائي لفريق اللاعبين
هناك لاعبون بأعمار متقدمة ، حتى وإن كانت تتوفر لهم خبرة على الصعيد الدولي والقاري ؛ فكان على الناخب الوطني انتقاء اللاعبين وفق دراسة معمقة تأخذ في الحسبان :
* الدفاع باستماتة عن القميص الوطني ؛
* اللعب الجماعي دون حضور أنانية ؛
* احترام تعليمات المدرب ؛
* التحلي بأخلاق رياضية مشرفة .
وأخيرا كم مبلغ فاتورة هذه النكسة الكروية ؟!
قد نتحدث عن المليارات .. من السنتيمات تم إهدارها في الكان CAN على مدى بضعة أيام بين مصاريف .. ومصاريف .. ومصاريف … ؛ لقاء حصد هذه الهزيمة النكراء التي اهتز لها الجميع واستنكرها بمن فيهم خصوم المغرب ! لكن يبقى التساؤل قائما إلى متى سيبقى المسؤولون والقيمون على شؤون الرياضة ، سيما وزارة الشباب والرياضة ، والجامعة المغربية لكرة القدم TRMF ، يكتفون ؛ عقب كل نكسة رياضية ؛ باجترار مرارة الهزيمة ، دون العمل على استثمارها في شكل عقد موائد مستديرة بحضور خبراء في الرياضة وأصحاب رأي لتدارس الأوضاع الرياضية المغربية وسبل القطع مع النكسات والإخفاقات التي لازمت أداءنا لمدة طويلة ، والتفكير الممنهج في البحث عن المدربين الأكفاء من داخل الوطن بدلا من استقدامهم من “الخارج” وبامتيازات خرافية ؟