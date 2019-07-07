الناظور : الدرك يوقف شخصين على خلفية قضية اغتصاب اطفال والاتجار في المخدرات

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر سرية الدرك الملكي لمركز قيادة أركمان، زوال أمس السبت 06 يوليوز الجاري ، من الإيقاع بمروج للمخدرات برفقة أحد شركائه، بمدخل جماعة قرية أركمان، بإقليم الناظور.

ووفق مصادر مطلعة ، فقد حجزت العناصر الدركية كمية كبيرة من الحشيش كانت بحوزة الموقوفين البالغين 55 و36 سنة، على متن سيارة خفيفة من نوع “رونو 19”.

وحسب نفس المصادر ، فقد كان المتهم الرئيسي موضوع مذكرة بحث وطنية، على خلفية ارتكابه جرائم تتعلق بهتك العرض والاغتصاب، كما سبق له أن سُجن بـ12 سنة بتهمة اغتصاب الأطفال.

هذا وجرى اقتياد الموقوفين إلى مخفر الأمن لوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة التحقيق معهما، في انتظار إحالتهما على أنظار النيابة العامة للبت في المنسوب إليهما.

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