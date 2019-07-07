المغرب يمنع البرلمانيين من دخول أوروبا عبر سبتة ومليلية ‎المحتلتين

هبة بريس ـ الرباط

وجهت وزارة الخارجية و التعاون، مذكرة إلى رئيسي غرفتي البرلمان المغربي (النواب والمستشارين)، تمنع استخدام النواب لمدينتي سبتة ومليلية، المحتلتين، للدخول أو الخروج من وإلى أوروبا.

وجاء في الرسالة: ”وزارة الخارجية تُذكر بأنه يمنع منعًا باتًا على كافة حاملي جوازات السفر الرسمية، سواء كانت دبلوماسية أو جوازات خدمة أو جوازات خاصة، استعمالها قصد ولوج المدن المغربية المحتلة (مدينتي سبتة ومليلية)“.

وأفادت بأن ”الدخول أو الخروج من وإلى أوروبا، ينبغي أن يتم عبر المطارات ونقط العبور الأخرى بالمملكة“.

وأشارت إلى أن ”الإخلال باحترام التعليمات الواردة في المذكرة، يعرض المخالفين لها للجزاءات والتدابير التأديبية الجاري العمل بها“.

ويحيط بالمدينتين جدار يرتفع 6 أمتار؛ لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين إليهما.

ويرفض المغرب الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية، ويعتبرهما جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي.

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