يتصدرهم رونار.. هذه أجور مدربي المنتخبات المغاربية

هبة بريس ـ الرباط

كشفت مجلة “جون أفريك” عن أجور مدربي المنتخبات المشاركة في كأس أفريقيا للأمم بما فيها المنتخبات المغاربية.

وتُظهر الأرقام التي كشفت عنها المجلة الفرنكفونية تفاوتا كبيرا بين أجور المدربين، الذين يتصدرهم هيرفي رونار.

فالأجر الشهري للفرنسي رونار يصل، بحسب ذات المصدر، إلى 80 ألف يورو (ما يعادل نحو 90 ألف دولار أميركي)، يليه مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، الذي يحصل على أجر شهري يعادل تقريبا 55 ألف يورو.

أما الثالث في هذه القائمة، فهو مدرب المنتخب التونسي، الفرنسي آلان جيريس، الذي يحصل على أجر شهري يعادل 25 ألف يورو، يليه مدرب المنتخب الموريتاني، الفرنسي كورنتان مارتينز، الذي يحصل على أجر شهري يعادل 23 ألف يورو.

وإلى جانب التفاوت في الأجور، يظهر الاكتساح الفرنسي في تدريب الفرق المغاربية، ذلك أن المنتخب الجزائري هو الوحيد بين المنتخبات السالفة الذي يعتمد على مدرب وطني.

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