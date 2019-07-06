مصرع شخصين واصابة خطيرة في حادثة سير ضواحي مكناس

ع محياوي – هبة بريس

لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة وأصيبت سيدة بجروح خطيرة اليوم السبت 06 يوليوز الجاري، إثر حادث اصطدام سيارتين على الطريق السيار الرابط بين مكناس وفاس، بتراب جماعة “سيدي سليمان مول الكيفان” إقليم مكناس.

وبحسب مصادر” هبة بريس” فالضحايا من اسرة واحدة ينحدرون من مدينة الدار البيضاء، وهم رجل في الثلاثين من عمره وزوجته (24 سنة) وطفلهما (3 سنوات،) حيث توفي الأب وابنه فيما أصيبت الضحية الثالثة برضوض وجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسمها.

وفور علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية والدرك الملكي المكلفة بالطريق السيار للقيام بالمتعين بتعليمات من القائد الجهوي فيما عملت عناصرالوقاية المدنية على نقل الجرحى إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس، وايداع جثتي الهالكين بمستودع الأموات بذات المستشفى من أجل التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة .

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