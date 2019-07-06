اختفاء فوضى النقل من شوارع فاس بالتزامن مع اضراب مهنيي الصنف الأول من الطاكسيات

ع محياوي- هبة برس

اكد عدد من المواطنين والمواطنات بمدينة فاس، ان حركة النقل عادية جدا بالتزامن مع اضراب مهنيي الصنف الاول من سيارات الاجرة مؤكدين ان سيارات الاجرة الصغيرة وحافلات النقل الحضري تقوم بواجبها أحسن قيام وبأريحية تامة، وتلبي احتياجات جميع المرتفقين .

يذكر ان مهنيي سيارات الاجرة الكبيرة الذين يشتغلون بطريقة توصف باللاقانونية داخل المدار الحضري دعوا إلى الاحتجاج على طول شارع السعديين مستعينين في ذلك بزملائهم العاملين داخل أقاليم الجهة مساء يوم الجمعة المنصرم ، رغبة منهم في ممارسة الضغط على السلطات العمومية لشرعنة نشاطهم داخل المدار الحضري.

ويأتي هذا الاضراب بحسب مصادر عليمة عقب صدور تسريبات من بنود قرار عاملي يضبط مجال اشتغال كل صنف من سيارات الاجرة في تناغم تام مع مقتضيات ظهير 1963 والقرار العاملي 2009 , حيث تنص كلها على ضرورة تقيد سيارات الصنف الاول بنقط انطلاقهم ومجال اشتغالهم خارج المدار الحضري، فيما الصنف الثاني الثاني يشتغل داخل المدار الحضري .

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