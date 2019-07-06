سطات..مصرع شخص واصابة زوجته بجروح خطيرة في حادثة سير مروعة

محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، ان حادثة سير مروعة عرفتها الطريق السيار الرابطة بين سطات ومراكش، اليوم السبت اسفرت عن مصرع زوج فيما نقلت زوجته في حالة حرجة صوب قسم الانعاش لتلقي العلاجات الضرورية بقسم الانعاش بمستشفى الحسن الثاني بسطات.

مصادرنا، أكدت أن اصطداما قويا جرى بين سيارة وشاحنة عند النقطة الكيلومترية 54 بالطريق السيار، نجم عنه مصرع شخص فيما أصيبت زوجته بجروح خطيرة، مما عجل بانتقال عناصر الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان لفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث والاشراف على نقل الجريحين لتلقي الاسعافات الأولية بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات، حيث توفي الاخير بقسم العناية المركزة على الرغم من الاسعافات التي قدمت اليه، فيما لازالت الزوحة تتلقى العلاجات ذاتها، في الوقت الذي ترددت فيه انباء عن نقلهاصوب الرباط.

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