ولاية أمن وجدة تنظم مسابقة “أنا موهوب” الإبداعية

هبة بريس – وجدة

تنظم ولاية أمن وجدة، في الفترة الممتدة ما بين 02 يوليوز و 12 منه، النسخة الثانية من مسابقة اكتشاف المواهب الفنية والإبداعية تحت شعار “أنا موهوب”، لفائدة أيتام وأبناء موظفي ولاية أمن وجدة، ذكورا و اناثا، والذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 سنة.

وتأتي هذه المسابقة الإبداعية تخليدا للذكرى 20 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي إطار الاحتفال السنوي لولاية أمن وجدة بالمتفوقين من أيتام وأبناء موظفي الأمن الوطني بالموسم الدراسي 2018 / 2019، وتشمل المسابقة الإبداعية فنون الرسم والأعمال اليدوية والأناشيد التربوية، بالإضافة لاكتشاف المواهب في عدد من المجالات والدروب الإبداعية الأخرى، موازاة مع مسابقة “أنا موهوب”.

وإنطلق برنامج المسابقة الإبداعية يوم ثاني يوليوز الجاري بفضاء حديقة لالة عائشة الورشة الأولى، ونظم يومه السبت 06 يوليوز بفضاء حديقة متحف لالة مريم الورشة الثانية، ليختتم بالورشة الثالثة يوم 12 يوليوز بفضاء المجموعة السادسة للتدخل السريع التابع لثكنة الأمن الوطني بولاية أمن وجدة والتي أبدع في تأطيرها أطر الأمن وبمشاركة فنانين ومبدعين تسكيليين، كما خصصت كذلك ورشة لصباغة المقاعد المدرسية التي أزالوا عنها ما كان يعيبها من خربشات ورسومات وحفر .

كما سينظم الحفل الختامي يوم 15 يوليوز الجاري بمسرح محمد السادس بوجدة، حيث تروم ولاية أمن وجدة من خلال هذه المسابقة، إلى اكتشاف مواهب الأطفال واليافعين من الأيتام وأبناء موظفي الأمن الوطني في عدد من المجالات الإبداعية و الفنية، إيمانا منها بضرورة خلق أجواء تواصلية وثقافية إيجابية بين كل أفراد أسرة الأمن الوطني، ودعم ومواكبة جيل واع ومبدع في مجتمعه وفي مساراته المبدعة والخلاقة، حتى يكون قدوة لأجيال أخرى تؤمن بحب الفن في وطن يحتضن كل أبنائه.

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