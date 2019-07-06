بوعياش تلتقي مجموعة من أمهات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة

كشف بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الانسان اليوم السبت ان رئيسة المجلس ، السيدة أمينة بوعياش، التقت أمس الجمعة بمقر معهد الرباط -ادريس بنزكري – لحقوق الإنسان، مجموعة من أمهات وعائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك في إطار سلسلة لقاءات مماثلة باشرها المجلس ابتداء من 20 ماي الماضي.

وأبرز في هذا الصدد، أن رئيسة المجلس التقت يومي 20 و 21 ماي الماضي على التوالي بجمعية ثافرا وبوفد “المبادرة المدنية للريف”، ثم لجنة الحسيمة، يوم 20 يونيو الماضي، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تمحورت حول القضايا المرتبطة بالأحداث وتداعياتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي.

واوضح البلاغ أن هذه اللقاءات انعقدت تفعيلا لمبادرة أعلن عنها المجلس بتاريخ 12 أبريل 2019 من أجل الاستماع إلى عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة والتفاعل معهم بخصوص ظروفهم ووضعية المعتقلين ومتابعة أوضاعهم ، مضيفا – أي البلاغ – ان المجلس كان قد التقى في إطار هذا التفاعل، بعائلات عدد من المعتقلين بتاريخ 23 و24 و30 ماي الماضي وكذا يوم 17 يونيو الفائت، مضيفا أن المجلس تفاعل أيضا مع مبادرات وفعاليات مدنية.