مفتشو الشغل يمددون حركتهم الاحتجاجية في مواجهة قرار يتيم

هبة بريس – الرباط

في خطوة تصعيدية ضد قرار وزير الشغل والادماح المهني محمد يتيم القاضي برفض فتح حوار مع مكونات هيئة التنسيقية والتراجع الفوري عن مذكرته للحركة الادارية الانتقالية ، قرر مفتشو الشغل بالمغرب تمديد حركتهم الاحتجاحية في مواجهة قرار “الحركة الانتقالية ” وفق ماجاء في بلاغ التنسيقية .

وجاء في البلاغ ان هناك “مغالطات” وردت عن طريق بلاغات صحافية غير رسمية، “تقفز على حقائق الأمور، خاصةإغلاق باب الحوار والارتجالية والعبثية في التدبير، ونظرا لأساليب البلطجة الإدارية وسياسة التعليمات التي أخذت تنهجها الوزارة، بعد نجاح الوقفة الاحتجاجية الرمزية ليوم الأربعاء الماضي”.

واتهمت الوثيقة الوزير بـ”تجييش الأتباع والحواريين والأذناب الذين مارسوا كل أشكال الضغط والترهيبوالأساليب المخزنية، الفجة والبائدة، قصد كسر الحركة الاحتجاجية للموظفين”، في الوقت الذي أشادت فيه هيئة التنسيق بما وصفته “صمود مكونات جهاز تفتيش الشغل في رفضهم القاطع لإخضاعهم للحركية الإدارية واستجابتهم التامة لدعوة الامتناع عن تعبئة ما يسمى باستمارة طلب المشاركة في الحركية الانتقالية”.

جدير بالذكر ان مفتشو الشغل كانوا قد قرروا التويقف عن القيام بالمهام الرقابية كالزيارات والمراقبة بالتفتيش والمهام التصالحية في نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية، والاكتفاء فقط بالمهام الاستشارية والإرشادية والتقريرية المرتبطة بآجال قانونية وتدخل في إطار الحد الأدنى لمبدأ استمرارية المرفق العام، ليقرروا بعد عدم تجاوب يتيم تمديد هذا الشكل الاحتجاجي للفترة الممتدة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة ، مع الإبقاء على اجتماع هيئة التنسيق مفتوحا تحسبا لكل طارئ في الموضوع، محملين الوزارة كافة المسؤولية في اتخاذ هذا القرار.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0