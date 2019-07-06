صادم ..العثور على جثة رضيع داخل كيس بلاستيكي بالقصر الكبير

اس.بويعقوبي - هبة بريس

عثر أمس الجمعة على جثة رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيكي بجوار عمود انارة في طريق العرائش بمدينة القصر الكبير .

وبحسب مصادر محلية فقد عثر مواطنون على جثة الرضيع ملفوفة بعناية داخل كيس بلاستيكي بالمنطقة المذكورة حيث يرجح ان تكون ام الهالك قد عمدت الى التخلص منه بتلك الطريقة التي اهتزت لها مشاعر المارة وخلفت حالة من الصدمة والحزن .

وانتقلت السلطات المحلية الى عين الممان فور اخطارها بالواقعة كما باشرت المصالح الامنية تحقيقاتها لمعرفة حيثيات هذا العمل الإجرامي، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير، لعرضها على التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0