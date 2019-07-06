معتقلو “حراك الريف” يرحبون بالمبادرات الرامية لايجاد حل للملف

وجاء في الرسالة الموجهة من طرف معتقلي الحراك :” “إننا معتقلو “الحراك الشعبي بالريف” المتواجدين بالسجن المحلي بالناظور، نتابع ببالغ الاهتمام كل التطورات و المستجدات المرتبطة بملف حراك الريف، و بكل القضايا و الملفات المتصلة بالشأن العام ببلادنا، و لا نخفي أملنا في إيجاد الإجابات و المخارج الكفيلة بحل كل المعضلات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحقوقية التي تهم الشعب المغربي مما يعبِّد الطريق له للحاق بركب الأمم المتقدمة”.

واضاف المعتقلون في رسالتهم “وكمعتقلين سياسيين و مناضلين نؤمن بالنضال الديمقراطي.. مفتخرون بتجربتنا النضالية و بمدرسة “الحراك الشعبي بالريف” كمحطة من محطات النضال السلمي الجماهيري الشعبي الديمقراطي، المطالب بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و المنادي باحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، و الطامح لوطن حر و قوي يتسع لجميع ابنائه و بناته، وطن منسجم بمكوناته العرقية و الثقافية و التاريخية”.

وقال المعتقلون ان ” الوضع الراهن يحتم علينا جميعا و أكثر من أي وقت مضى أن نغلب الحس الأخلاقي في دواخلنا ضدا على كل نوازع العنف و العدوانية فينا و أن نتحلى بالصدق و روح المسؤولية و بالتعقل و العمل على توحيد كل الطاقات و تسخير كل الكفاءات و إشراك الجميع مع التنويه، بكل من يعمل بجد و صدق و يسعى بنبل للطي النهائي لملف حراك الريف بما يحفظ كرامة المعتقلين و عائلاتهم و يعجل بمصالحة حقيقية مع الريف مشيدة على أسس متينة و مبنية على الثقة، وفق مقاربات و آليات فعالة و ناجعة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التاريخية و الثقافية لمنطقة الريف و بما يخدم مصلحة الوطن” .