أباء وأولياء “متفوقي درعة تافيلالت” يلوحون بمقاضاة منظمي برنامج “رحلة التميز”

هبة بريس - الرباط

بعد تشردهم لأيام بحي العرفان بمدينة الرباط، توصل عدد من الطلبة المتفوقين القادمين من جهة درعة تافيلالت برسائل نصية على هواتفهم المحمولة، من الجهة المنظمة، والتي تعلن عن إلغاءها لمشروع “رحلة التميز”.

وفي هذا الصدد، كشف والد أحد الطلبة المعنيين، أن المنظمين بعثوا رسائل نصية للطلبة أفادوا من خلالها، أن “اللجنة المكلفة ببرنامج التميز في نسخته الثانية اتخذ قرارا يتعلق بإلغاء هذه الدورة وإعادة التلاميذ لمدنهم”.

وبررت اللجنة قرارها، وفق ذات المصدر، ب”الظروف الغير مواتية لاستكمال هذه المصاحبة”.

رسالة اللجنة المنظمة، أثارت سخط واستياء الطلبة الذين قطعوا عشرات الكيلومترات، أملا في الاستفادة من التكوينات اللازمة للتحضير لامتحانات المدراس العليا والمعاهد. حسب وعود المنظمين

و لوح عدد من أباء وأولياء أمور التلاميذ بمقاضاة اللجنة، التي لم تف بوعودها ولم تتحمل مسؤوليتها، وتسببت في تشريد الطلبة من فتيات وفتيان لأيام، بسبب “صراعات سياسية”.

وكشفوا أن اللجنة المنظمة حصلت على مبلغ 3000 درهم من كل تلميذ مقابل الاستفادة من البرنامج، لافتين أنه تم نقل الطلبة للسكن بمكان “غير لائق” بمدينة بوزنيقة، قبل اخبارهم بإلغاء المشروع.

ورفض آباء وأولياء الطلبة، استغلال فلذات كبدهم الذين يعانون الآن من مشاكل نفسية جراء اقتراب موعد امتحانات المدارس والكليات، دون تحضير كاف منهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لانصافهم ومحاسبة اللجنة المذكورة.

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