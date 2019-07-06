مباحثات الجزولي بنيامي مع وزير المالية النيجري

هبة بريس

عقد الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي، الجمعة 05 يوليوز بنيامي، اجتماع عمل مع وزير المالية النيجري، مامادو ديوب، تمحور حول تعزيز العلاقات الثنائية.

وبهذه المناسبة، أبرز الطرفان تميز العلاقات القائمة بين النيجر والمغرب، وكذا العلاقات بين قائدي البلدين، الملك محمد السادس، والرئيس النيجري محمد ايسوفو.

من جهة أخرى، أكد الجزولي أن المغرب يستثمر في إفريقيا بمقاربة للتنمية المشتركة وفقا لرؤية الملك محمد السادس.

وجدد الوزير المنتدب التأكيد على الأهمية الكبرى التي يوليها المغرب لتعزيز الروابط الاقتصادية مع النيجر، داعيا، في نفس السياق، الجانب النيجيري إلى “تعزيز المبادلات الاقتصادية بين البلدين من خلال التسريع في التوقيع على اتفاقية الازدواج الضريبي”.

من جانبه، أشاد وزير المالية النيجيري بسياسة المغرب في إفريقيا وباهتمام المملكة بتقوية الروابط الاقتصادية والمبادلات التجارية مع بلاده.

وبعد أن استعراض بعض الاستثمارات الكبرى للمغرب في غرب إفريقيا، أعرب مامادو ديوب عن أمله في أن يتقاسم المغرب تجاربه وخبرته مع دولة النيجر في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للنيجر، مؤكدا، في نفس الوقت، التزامه برفع الحواجز أمام المبادلات مع المملكة.

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