الملك يبرق رئيس جمهورية القمر : “متمنياتنا للشعب القمري بموصول التقدم والرخاء”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس عثمان غزالي، وعن متمنيات جلالته له بموفور الصحة والهناء و للشعب القمري بموصول التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية “وإذ أشيد بما تشهده علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل القائمة بين بلدينا من تطور مطرد، أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيزها والارتقاء بها لتشمل مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا، وتجسيدا لما يربطهما من وشائج الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل”.

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