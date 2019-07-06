الكاف تنفي توصلها بأية مراسلة بخصوص التلاعب بنتائج المباريات

هبة بريس - وكالات

أكدت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) عدم توصلها بأي خطاب من أجل فتح تحقيق في نتيجة المباراة التي فازت فيها الكونغو الديمقراطية على زيمبابوي (4-1) في ختام مباريات المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية.

وقال معاذ حجي الكاتب العام للكاف، في مؤتمر صحفي أمس باستاد القاهرة الدولي، “لم ترد إلينا أية مراسلة بخصوص مزاعم التلاعب بنتيجة هذه المباراة”، مؤكدا أن الكاف “لن يتسامح مع مثل هذه الأمور”.

وقال مدرب منتخب غينيا، البلجيكي بول بوت، إن منتخبه يملك القدرة على عبور عقبة الجزائر، غدا الأحد، في دور الثمن.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0