بلماضي : اقصاء المنتخب المغربي زعزع كياني بشدة

هبة سبور – متابعة

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، أن مرحلة دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية كانت بمثابة بطولة مصغرة انتهت بنجاح، بعدما حصد فريقه العلامة الكاملة، مضيفا أن المرحلة القادمة ستكون أشبه بلقاءات الكؤوس.

وأوضح بلماضي في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة غينيا، المقررة غدا بدور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية، أن التعامل النفسي مع المباريات سيكون مختلفا.

وعن خروج منتخب المغرب أمام بنين أمس، قال: “الأمر زعزع كياني بشدة.. من المؤلم أن يغادر مدرب أو فريق البطولة بسبب خطأ فردي، والأمر لفت انتباهنا بالطبع ونسعى للفوز على غينيا”.

وأشار إلى أن خروج المغرب، جرس إنذار له موضحا أنه استعد للمباراة بجدية وفي حالة الهزيمة سيكون الأمر متعلقا بقوة غينيا وليس لخطأ في الإعداد.

وأوضح أن مباراة غينيا أشبه باللقاء الفاصل مضيفا “تاريخ المنتخب الغيني ضدنا يبدو كبيرا وبالتالي على الجزائر أن تحقق الفوز”.

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