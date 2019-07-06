الناظور..توقيف أب وابنه لارتباطهما بشبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير المشروعة

هبة بريس

مكنت عملية أمنية باشرتها فرق الشرطة القضائية بكل من مدينتي الناظور وبركان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت، من توقيف أب وابنه، يبلغان من العمر على التوالي 47 و25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث التمهيدية المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من توقيف المشتبه فيهما بالجماعة القروية سلوان ضواحي مدينة الناظور، وبرفقتهما 12 مرشحا للهجرة السرية من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم ثلاثة رجال وتسعة نساء. في وقت أسفرت عملية مشابهة ببركان عن ضبط 15 من المرشحين للهجرة سرا بمنزلين بحي الزلاقة بنفس المدينة.

وأضاف البلاغ، أنه تم الاحتفاظ بالمنظمين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين تم الاستماع للمرشحين الراغبين في الهجرة غير المشروعة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الشبكة الإجرامية.

وتابع المصدر ذاته، أن هذه العملية تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الشبكات الإجرامية، التي تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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