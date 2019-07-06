النيجر تحتضن “قمة أفريقية تاريخية”.. وملفات مهمة على الطاولة

هبة بريس - وكالات

تحتضن عاصمة النيجر، نيامي، يوم غد الأحد، قمة أفريقية توصف بـ”التاريخية”، حيث ستشهد حضورا مهما لقادة ورؤساء دول القارة السمراء، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية وإطلاق مشاريع مهمة.

وبدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة الخميس، بمشاركة وزراء الخارجية الأفارقة، الذين سيطرحون على طاولة النقاش عددا من الملفات الهامة، قبل رفعها إلى “قمة نيامي”.

ومن المتوقع حضور قادة ورؤساء حكومات أكثر من 50 دولة للمشاركة في أعمال الدورة الـ12 من القمة الاستثنائية.

وفيما كانت عاصمة النيجر تتهيأ لاستضافة القمة الاستثنائية، تسلل الإرهاب إلى ثكنات الجيش في الدولة، حيث شن مسلحون من “داعش” هجوما إرهابيا ضد معسكر للجيش غربي البلاد على الحدود مع مالي، راح ضحيته 16 جنديا.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات النيجرية فرض “إجراءات أمنية خاصة” في نيامي تشمل نشر “آلاف الرجال” لضمان أمن قمة الاتحاد الأفريقي.

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