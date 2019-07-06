ملفات ومواضيع مهمة على طاولة المجلس الأعلى للتعليم

نُشر بتاريخ :  2019-07-06 - 11:41
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هبة بريس

يعقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الأربعاء المقبل، دورته السابعة عشرة.

وأوضح بلاغ للمجلس، أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن ثلاث مشاريع هي مشروع رأي حول “مهن التربية والتدريس والتكوين والبحث: آفاق للتطوير والتجديد”، ومشروع تقرير عن “التعليم العالي بالمغرب: تطور ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذو الولوج المحدود”، ومشروع الأطلس المجالي للانقطاع الدراسي.

وذكر المصدر نفسه بأن الدورة السابعة عشرة تعد الأخيرة في الولاية الأولى للمجلس والتي امتدت لخمس سنوات (من يوليوز 2014 إلى يوليوز 2019).

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