متورطين في محاولة اختطاف واحتجاز وترويج عملة “البيتكوين”.. اعتقال 3 أشخاص بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة الاختطاف والاحتجاز المقرونة بالسرقة، فضلا عن حيازة مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية مجهولة المصدر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن فرقة من الشرطة القضائية كانت قد رصدت تخطيط اثنين من بين الموقوفين لاختطاف المشتبه فيه الثالث، ثم اقتياده لمنزله بمنطقة بورنازيل بالدار البيضاء بغرض سلبه مبالغ مالية مهمة كانت بحوزته، حيث مكنت عملية ميدانية لعناصر الأمن من إجهاض هذا المخطط الإجرامي وتوقيف المشتبه فيهما أثناء شروعهما في اختطاف الضحية.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل الضحية مكنت، في المقابل، من حجز علبة كرتونية تحتوي على مبلغ مالي يفوق مليوني درهم، وأن المعطيات الأولية تشير إلى أنها متحصلة من عمليات ترويج العملات الافتراضية “Bitcoin”، يقوم بها أحد معارفه بأوروبا، ويتكلف هو بتحصيل مقابلها المادي بالمغرب.

وتابع المصدر ذاته، أنه قد تم وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، فضلا عن مصادر المبالغ المالية المحجوزة ومسارات ترويجها وحيازتها.

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