ساسي : شجعنا منتخب المغرب , واقصاؤه قدم لنا درسا

هبة سبور – متابعة

تحدث ساسي لاعب المنتخب التونسي عن حظوظ نسور قرطاج في مباراة الدور ثمن النهائي لأمم أفريقيا التي ستجمع نسور قرطاج بمنتخب غانا الإثنين المقبل، حيث قال: “ستكون لنا ردة فعل قوية وسنقدم أداء أفضل بكثير من الأداء الذي قمناه في الدور الأول، لأننا عقدنا العزم على الذهاب بعيدًا في البطولة التي شهدت أول مفاجأة بخروج منتخب المغرب على يد منتخب بنين”.

وتابع: “لقد تابعنا المباراة وكنا نأمل أن يتأهل منتخب المغرب باعتباره منتخبًا عربيًا، وخصوصًا أنه صعد إلى الدور الثاني بالعلامة الكاملة لكن لكرة القدم أحكامها.. كما تابعنا مباراة السنغال وأوغندا التي أكدت أنه ليس هناك منتخبات صغيرة”.

وأنهى ساسي حديثه قائلا: “نواصل تحضيراتنا لمباراة غانا في أجواء تفاؤلية ومتميزة وإن شاء الله نكون جاهزين وفي يومنا لنقدم مباراة كبيرة ونتأهل إلى ربع النهائي لهذه المسابقة الأفريقية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0