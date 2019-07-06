صحيفة كينية: المغرب أضحى يتوفر على أكبر ميناء بحوض البحر المتوسط

هبة بريس

كتبت الصحيفة الكينية (دي ستاندر)، أنه مع افتتاح ميناء طنجة المتوسط 2، المشروع الضخم الذي يتوفر على محطتي حاويات جديدتين بسعة إضافية تبلغ 6 ملايين حاوية، أصبح المغرب يمتلك أكبر قدرة مينائية بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت الصحيفة أن “المركب المينائي طنجة المتوسط سيصبح أيضا الأكبر في إفريقيا وسيتيح للمغرب التموقع ضمن دائرة الدول البحرية الكبرى”.

وأكدت أن هذا الميناء الضخم، الذي تم إطلاقه في وجه الملاحة البحرية منذ عام 2007، يقدم خدماته ل 186 وجهة، منها 77 بلدا، وتمكن في 2018 من مناولة 52,2 مليون طن، مع توقع أن تصل قدرته على المناولة الى 120 مليون طن سنويا، مضيفة أن إفريقيا تعد السوق الأول للمركب المينائي بنسبة 38 بالمئة، تليها أوروبا ب27 بالمئة، وآسيا ب26 بالمئة، ثم أمريكا ب9 بالمئة.

وذكرت الصحيفة أن المركب المينائي طنجة المتوسط، الذي أضحى يتوفر على طاقة إجمالية بأزيد من 9 ملايين حاوية، يعزز مكانة المملكة المغربية كمحور اقتصادي كبير ، وقطب للمبادلات بين أوروبا وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأطلسي، مضيفة أن هذه البنية التحتية المهمة تتوفر على أحدث التقنيات بما سيمكن من ربط المغرب بـ 77 بلدا و 186 ميناء.

وأكدت الصحيفة، نقلا عن المدير المركزي لطنجة المتوسط 1 و طنجة المتوسط 2 ومدير منطقة الخدمات اللوجستية “ميد هوب” رشيد الهواري ، أن المغرب أضحى اليوم ” وجهة لا محيد عنها، وطنجة المتوسط ميناء لا محيد عنه أيضا”.

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